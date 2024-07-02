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Депутаты хотят запретить сатанизм во всем его многообразии

Депутаты хотят запретить сатанизм во всем его многообразии

Сатанисты хуже марксистов В Госдуме в понедельник прошло мероприятие, посвященное противодействию «распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России».

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Комментарии
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Misha Glusch
масскультара у нас что надо, этточно
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20 час.
N
Nata
А для  борьбы с ним надо вначале всех среднеазиатских чертей обратно за границу России отправить, а уж все остальные бумажные решения принимать.
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19 час.
ЛС
Лидия Санникова
Мигрантами займитесь... Гд делать нечего?
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3 час.

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