Группировка войск «Днепр» уничтожила склад с боеприпасами ВСУ

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Очаков, сообщил ТАСС представитель оперативных служб Херсонской области.
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