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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Число воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников сократилось, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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