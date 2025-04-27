Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Число воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников сократилось, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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