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История и археология: Когда американцы и русские вступили в ядерные состязания: Угроза «последнего довода»

История и археология: Когда американцы и русские вступили в ядерные состязания: Угроза «последнего довода»

29 августа 1949-го состоялось первое испытание атомной бомбы в СССР. К 70-м развитие советской науки достигло того уровня, что уместным стало создание мощнейших оборонных систем абсолютно нового содержания.

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