Ну вот как тут не вспомнить народное присловье о лихих супостатах, которые поставлены исполнять святые законы? А если это не законы, а Указы, и не царя (пока) а всенародно избранного на новый срок, когда он еще на старых сроках работал и в мае аж 2012 года как-то озаботился зарплатами медработников? И вот их исполняют-исполняют, исполняют-исполняют, […] Сообщение Об указах благодетельных и зарплатах им под стать.