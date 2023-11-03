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Китай

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Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступит с программной речью на церемонии открытия 6-го CIIE

Пекин, 3 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье будет присутствовать на церемонии открытия 6-го Китайского международного импортного ЭКСПО /CIIE/ и Международного экономического форума "Хунцяо" и выступать с программной речью, сообщила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин в пятницу.

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