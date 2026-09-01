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Газета.ру

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Бессент: договоренности с РФ невозможны до урегулирования на Украине

Бессент: договоренности с РФ невозможны до урегулирования на Украине

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе встречи на полях G20 заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что договоренности между РФ и США невозможны до урегулирования конфликта на Украине.

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