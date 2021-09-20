Театр абсурда

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Экономист предсказал скорый отказ России от поставок газа для химической промышленности ЕС

Экономист предсказал скорый отказ России от поставок газа для химической промышленности ЕС

    Россия может в скором времени отказаться от поставок природного газа для химической промышленности Евросоюза.

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Anatoli Ryabenko
А делать можно то за что не получать ударов по мозгам. Эти европейские партнёры совсем обнаглели и будет разумно идти на различные ограничения и наплевать что им будет плохо. Европа вместе с США добра не понимают.
Александр Иванов
Очередная дурость Хазина, чем дальше , тем дурее!!
Александр Ракитин
А в чем ты видишь дурь? Поделись своими выводами.
Александр Иванов
Учить надо экономические процессы!! А Дурь очередная это уже явно не излечимо для этого субьекта ( смотри его блоги на пару лет},,
Россиянин
А заводы по переработке газа и нефти, тем не менее строятся. Объясняю: Газ прямо из скважины, содержит водород, ксенон, неон, гелий и тд. Вот на заводах их и будут отделять. Продоваться будут отдельно. Кроме того, из газа будут получать полимеры, котрые тоже будут продаваться отдельно. Тоже самое и с нефтью. Строятся заводы по глубокой переработке. То есть, будем продавать бензин, керосин и дизтопливо. Получать асфальт, масла и прочие продукты. Даже маргарин!))) Так что учи экономические процессы молодой человек.)
Алексей Сафронов
Тот редкий случай когда я согласен с Михаилом. А если по существу вопроса "предсказаний", то, имея столь огромный запас природных ресурсов, России давно надо было организовать их международную продажу на собственных площадках. Тогда бы у нас не болела голова об новоявленных европейских налогах, которыми скоро будут облагаться наша продукция при ввозе на еврорынок.
Россиянин
Алексей, походу, в Европах скоро экологов по морде бить начнут. Особенно после предстоящей зимы. Говорят лютая будет. Так что про углеродный налог постараются забыть. Вон ангичане раскосервировали свои ТЭЦ на угле. Наверное молятся что не разгромили по наущению горе экологов.))) Так же и в Германии реанимирут угольные ТЭЦ.

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