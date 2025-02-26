Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Траты USAID на Украине: производство ковров - $2 млн, изготовление ошейников для собак - $300 тыс., производителю солений - $148 тыс.

Траты USAID на Украине: производство ковров - $2 млн, изготовление ошейников для собак - $300 тыс., производителю солений - $148 тыс.

Американское издание The Federalist сообщило, что агентство США по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов на поддержку различных мелких проектов на Украине, среди которых производство на заказ дизайнерских ковров на сумму $2 млн, грант в размере $300 тыс.

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