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Россия выдала ордер на арест Арестовича* за экстремизм и публикацию фейков

Россия выдала ордер на арест Арестовича* за экстремизм и публикацию фейков

Московский суд вынес постановление о заочном аресте экс- советника администрации Зеленского.В Москве судом было принято решение о заочном аресте в отношении Алексея Арестовича* – занимавшего должность советника в администрации украинского президента Зеленского.

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