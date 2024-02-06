Россия выдала ордер на арест Арестовича* за экстремизм и публикацию фейков

Московский суд вынес постановление о заочном аресте экс- советника администрации Зеленского.В Москве судом было принято решение о заочном аресте в отношении Алексея Арестовича* – занимавшего должность советника в администрации украинского президента Зеленского.
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