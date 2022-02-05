Апатия: почему ничего не хочется делать, нет настроения и сил?

Апатия — термин обозначающий отсутствие эмоций или невосприимчивость к стимулам в окружающем мире. То есть состояние безразличия, которое воспринимается как слабость, безволие, нехватка мотивации и ощущение бесполезности своих действий.
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