Каллас признала страх ЕС перед Россией

Страны Европейского союза (ЕС) состоят в Североатлантическом альянсе из страха перед Россией. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает телеканал N-TV.
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