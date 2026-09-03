Медицина везде: в ФМБА рассказали о помощи морякам в любой точке мира

Заместитель руководителя ФМБА Николай Лишин рассказал в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран о развитии телемедицинских консультаций, которые позволят оказать помощь морякам вне зависимости от их местоположения.