Медицина везде: в ФМБА рассказали о помощи морякам в любой точке мира

Заместитель руководителя ФМБА Николай Лишин рассказал в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран о развитии телемедицинских консультаций, которые позволят оказать помощь морякам вне зависимости от их местоположения.
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