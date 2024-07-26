Стремление президента Украинсы Владимира Зеленского подольше удержаться у власти за счет затягивания процесса мирных переговоров стало следствием ловушки, грамотно выстроенной российским лидеров Владимиром Путиным.
В Киеве заметили ловушку Путина для Зеленского
Комментарии
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Лариса Козлова
👍👍👍👍👍
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14 час.
людмила михайлик
Заключение мира неизбежно, чтобы осталась Украина
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13 час.
Борис Леонтьев
А разве как отдельное государство НАМ Украина нужна? Украины уже больше никогда не будет. Останется только Россия и то в Европе, что не будет на нас кипятком писать.
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13 час.
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