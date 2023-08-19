Федеральные VIP проигнорировали 300-летие Екатеринбурга. Фото

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит без высоких гостей из Москвы. Съездив в Пермь, где на юбилее в июне главными гостями были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев, екатеринбуржцы иронизировали.