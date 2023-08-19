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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Федеральные VIP проигнорировали 300-летие Екатеринбурга. Фото

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит без высоких гостей из Москвы. Съездив в Пермь, где на юбилее в июне главными гостями были мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев, екатеринбуржцы иронизировали.

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