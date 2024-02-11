На соревнованиях по водным лыжам в Австралии погиб спортсмен

На соревнованиях по водным лыжам в Австралии произошла трагедия. Как сообщает радио ABC, во время гонки Southern 80 на реке Муррей, получив серьёзные травмы во время катания, погиб участник одной из команд.
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