Политик Филиппо: Антироссийская истерия нужна ЕС для создания репрессивной армии

АндрейБорков

Европейская армия, это замечательно! Это просто подарок будет для России! Из кого будет состоять эта европейская армия? Из европейцев. А что такое европейцы на данный текущий момент? Это нечто, при чем супер-нечто с перспективой стать еще круче, еще суперее. На настоящий момент в Гей-ропе всяких пидоров, полупидоров, трансгендеров, транссексуалов и прочей гомомятины от общего поголовья гей-ро-пейцев наберется до 20-25%, в зависимости от страны, вернее территории с названием. Слегка по более будет тех, кто как Полиграф Полиграфыч Шариков "... я воевать не пойду, я при операции тяжко раненый...". Так что уже под 60% человекообразных набирается легко. Еще до 15% это те, кто при бабках и немалых. Тем брать в руки оружие и идти на Россию вообще в хер не уперлось, не их это призвание. Получается 3/4 от всего поголовья Гей-ропы. Не слабо. Из оставшихся 1/4 человекообразных гей-ро-пейцев способны постичь элементарные знания и приобрести первичные навыки НВП чуть более половины, остальные или дебилы или отмороженные дегенераты. То есть реально со всей Гей-ропы можно собрать более-менее боеспособных не более 1,5 миллионов особей хомо сапиенс. И это все. Но есть тут заковыка одна. Сейчас не 1812 год и даже не 1941. У нескольких стран Гей-ропы в натуре имеется ЯО. То есть эти "объединенные ВС" Гей-ропы как бы будут иметь в своем арсенале ЯО. Так как в Гей-ропе приматов по более проживает чем людей в РФ и Белоруссии, да и суммарное количество сверлильных и токарных станков превышает наше, получается, что формально Россия и Белоруссия вынуждены будут противостоять более многочисленной толпе с большим числом заводов, машин, пароходов. А что на эту тему записано в Доктрине Безопасности РФ? Правильно, если врагов больше и они как бы побогаче, пусть даже номинально, то это ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА РФ И РБ!!! Соответственно эту шоблу гей-ро-пейскую необходимо множить на ноль, при чем быстро и без колебаний. А лучший множитель на ноль это ракетные комплексы от "Искандеров" и до "Ярсов" с "Тополями".... По этому весь этот "наезд" объединенных ВС Гей-ропы на РФ и РБ продлиться недолго, максимум до 2-3 часов, потом наступит ЗАТИХАНИЕ наезда, полное и абсолютное. А на тех местах и территориях, которые до попытки наехать на Россию и Белоруссию, назывались всякими Бавариями, Шампанями, Флоренциями и Девонширами лет 200 даже крысы жить не будут. Вот такая у Гей-ропы перспектива по задумкам всяких Урсул, Мануэлей, Сунаков и им подобных.