За убийство гитарой 7 лет зоны получил житель Искитимского района

Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который проходил фигурантом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который проходил фигурантом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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