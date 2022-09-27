Вечерний Новосибирск

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За убийство гитарой 7 лет зоны получил житель Искитимского района

За убийство гитарой 7 лет зоны получил житель Искитимского района

Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который проходил фигурантом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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