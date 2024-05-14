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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские всадницы Гинева и Фирюлина претендуют на получение нейтрального статуса

Федерация конного спорта России (ФКСР) разрешила спортсменкам выступать под нейтральным флагом. Гинева в последний раз выступала на международных стартах в июле 2019 года, сейчас она проживает в Нидерландах.

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