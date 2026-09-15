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Царьград

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The National: Трамп обещал улучшение безопасности в Красном море

The National: Трамп обещал улучшение безопасности в Красном море

На Арабском медиасаммите в Дубае Массад Булос заявил о скором улучшении безопасности в Красном море. США и союзники активизируют усилия для стабилизации региона.

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