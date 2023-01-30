Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

«Ванкувер» обменял Бо Хорвата в «Айлендерс». В качестве компенсации «Кэнакс» получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.
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