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Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

«Ванкувер» обменял Бо Хорвата в «Айлендерс». В качестве компенсации «Кэнакс» получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

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