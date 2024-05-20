«Пока мы выпутывались, такой мат стоял – хорошо, что иностранцы не все понимали». Ирина Жук о курьезах на ледовых шоу в Австралии

Жук в годы спортивной карьеры выступала в танцах на льду. Сейчас она работает тренером. «Как-то Татьяна Анатольевна (Тарасова) собрала нас всех и сообщила, что британцы предлагают контракт – гастрольный тур по Австралии, Новой Зеландии, США и Великобритании с Джейн Торвилл и Кристофером Дином.
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