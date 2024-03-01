За три дня врачи провели 24 сложные операции в Карагандинской области

В течение трёх дней опытные специалисты Медицинского центра Управления делами Президента РК провели в Карагандинской области 24 сложные операции, более 130 консультаций, организовали 26 мастер-классов по нейрохирургии, аритмологии, гинекологии, пульмонологии, урологии и другим направлениям и презентаций с охватом свыше 1000 слушателей.