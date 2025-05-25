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Десятки дронов в сторону Курщины: В эпицентре атаки — вертолёт Путина. Слово взял командир дивизии

Десятки дронов в сторону Курщины: В эпицентре атаки — вертолёт Путина. Слово взял командир дивизии

Командир дивизии ПВО: Когда Путин летел на вертолёте по Курской области, было сбито 46 БПЛА.20 мая Владимир Путин посетил Курскую область.

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