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Первый снег и девятибалльные пробки парализовали движение в Краснодаре

Первый снег и девятибалльные пробки парализовали движение в Краснодаре

В Краснодаре в ночь с 6 на 7 февраля температура воздуха опустилась до минус шести градусов по Цельсию и пошел первый в 2023 году снег, который обернулся сильным для южного мегаполиса ненастьем, занес улицы и создал девятибалльные пробки на дорогах.

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