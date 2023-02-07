Первый снег и девятибалльные пробки парализовали движение в Краснодаре

В Краснодаре в ночь с 6 на 7 февраля температура воздуха опустилась до минус шести градусов по Цельсию и пошел первый в 2023 году снег, который обернулся сильным для южного мегаполиса ненастьем, занес улицы и создал девятибалльные пробки на дорогах.