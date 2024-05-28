Если Прибалтика отправит войска, Запад окажется втянут напрямую в замес с Россией – анализируем статью Spiegel и перспективы Европы

До немцев вдруг дошло! Немецкая газета Spiegel пишет о том, что если страны Балтии введут войска, как они грозятся, то НАТО окажется втянуто в прямое противостояние с Россией, причём от Германии это даже зависеть никак не будет.
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