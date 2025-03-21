Пару из Западной Вирджинии осудили за превращение чернокожих детей в рабов

Сотни лет тюремного заключения присудили белой семейной паре из южного американского штата Западная Вирджиния за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме, 21 марта со ссылкой на решение суда сообщает телеканал NBC.
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