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Найти бы всех: кто такое любимый каратель Зеленского, где прячется семья палача ВСУ Пипко, не щадившего жителей Курской области

Найти бы всех: кто такое любимый каратель Зеленского, где прячется семья палача ВСУ Пипко, не щадившего жителей Курской области

Найти бы всех: кто такое любимый каратель Зеленского, где прячется семья палача ВСУ Пипко, не щадившего жителей Курской области Юлия СоколоваСледственный комитет России начал расследование против военнослужащих Украины после того, как были зафиксированы акты террора на территории Курской области.

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