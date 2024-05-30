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Глава Нижнемактаминского городского поселения поблагодарил жителей за поддержку бойцов на СВО

Глава Нижнемактаминского городского поселения поблагодарил жителей за поддержку бойцов на СВО

Глава Нижнемактаминского городского поселения Альметьевского района Рамиль Бадретдинов, находящийся в настоящее время на передовой, выразил признательность всем жителям муниципального образования за поддержку бойцов на СВО.

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