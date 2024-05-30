Глава Нижнемактаминского городского поселения поблагодарил жителей за поддержку бойцов на СВО

Глава Нижнемактаминского городского поселения Альметьевского района Рамиль Бадретдинов, находящийся в настоящее время на передовой, выразил признательность всем жителям муниципального образования за поддержку бойцов на СВО.
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