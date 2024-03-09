Регистрация на дистанционное электронное голосование закончится 11 марта

Отдать свой голос на выборах президента России участники ДЭГ смогут в онлайн-форматеНапомним, в этом году на выборах президента России механизм ДЭГ будет использоваться в 29 регионах России, в том числе и в Архангельской области.
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