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Царьград

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Можно ли найти управу на газонокосильщиков под окнами

Можно ли найти управу на газонокосильщиков под окнами

Шум от покосов травы под окнами это нарушение прав потребителей.Одна из самых неприятных летних особенностей - это шум от покосов травы в городе.

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