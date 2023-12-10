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Вы должны помогать Украине, иначе «злой Путин» придет за вами

Вы должны помогать Украине, иначе «злой Путин» придет за вами

Победа Путина на Украине будет угрожать американской безопасности, — проповедует глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

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