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Скоро может появиться синтетический алкоголь!

Скоро может появиться синтетический алкоголь!

Лондонская лаборатория GABA Labs работает над синтетическим алкоголем под названием Alcarelle, который, как сообщается, обеспечит расслабляющий эффект алкоголя без похмелья, нарушений баланса или каких-либо других негативных побочных эффектов.

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