Скоро может появиться синтетический алкоголь!

Лондонская лаборатория GABA Labs работает над синтетическим алкоголем под названием Alcarelle, который, как сообщается, обеспечит расслабляющий эффект алкоголя без похмелья, нарушений баланса или каких-либо других негативных побочных эффектов.
Лондонская лаборатория GABA Labs работает над синтетическим алкоголем под названием Alcarelle, который, как сообщается, обеспечит расслабляющий эффект алкоголя без похмелья, нарушений баланса или каких-либо других негативных побочных эффектов.
Свежие комментарии