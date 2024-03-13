Экс-переводчице посольства Швейцарии грозит пять лет по делу о мошенничестве

В ходе прений сторон в Басманном суде Москвы Гособвинение требует признать бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову виновной по уголовному делу о мошенничестве со страховкой на 4,5 миллиона рублей и запросило назначить ей пять лет колонии общего режима.