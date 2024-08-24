Новоаннинские футболистки стали участницами Всероссийского футбольного фестиваля Сегодня в областной столице проходит Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре.
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Новоаннинские футболистки стали участницами Всероссийского футбольного фестиваля Сегодня в областной столице проходит Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре.