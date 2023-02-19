Петербургский школьник приехал продавать вещи в Торики и нарвался на семерых грабителей

Отец одиннадцатиклассника обратился в полицию. После случившегося завели уголовное дело. Поздним вечером 17 февраля в полицию позвонил одиннадцатиклассник и сообщил, что неизвестные брызнули в него из газового баллончика и отобрали личные вещи.