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Петербургский школьник приехал продавать вещи в Торики и нарвался на семерых грабителей

Отец одиннадцатиклассника обратился в полицию. После случившегося завели уголовное дело. Поздним вечером 17 февраля в полицию позвонил одиннадцатиклассник и сообщил, что неизвестные брызнули в него из газового баллончика и отобрали личные вещи.

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