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Взяли в плен шокированного поляка, а Шойгу рассказал о СВО в цифрах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 декабря 2023 года

Взяли в плен шокированного поляка, а Шойгу рассказал о СВО в цифрах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 декабря 2023 года

Взяли в плен шокированного поляка, а Шойгу рассказал о СВО в цифрах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 декабря 2023 года Юлия СоколоваРоссийскими военными был пленен иностранный наемник под Крынками.

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