Взяли в плен шокированного поляка, а Шойгу рассказал о СВО в цифрах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 декабря 2023 года Юлия СоколоваРоссийскими военными был пленен иностранный наемник под Крынками.