"Full-On Truman Show": Former State Dept. Official Exposes USAID's Censorship Machine In Brazil Former State Department official Mike Benz laid out USAID's sweeping involvement in Brazil's political and institutional landscape, detailing a network of American funding that reached media organizations, universities, activist groups and organizations involved with the country's election system.
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