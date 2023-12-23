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«Больше нечего скрывать»: стал известен избранник Кати Самбуки

«Больше нечего скрывать»: стал известен избранник Кати Самбуки

Стало известно, с кем модель, актриса и певица Катя Самбука встречается уже более полутора лет. Оказалось, что она в отношениях с сыном бывшего председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владиславом Тюльпановым.

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