Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал короткий разговор подстрекателям к этническим чисткам.
Кадыров пообещал короткий разговор подстрекателям к этническим чисткам
Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Я согласна с Кадыровым. Этнические чистки преступность не искоренят и принесут много зла на многие годы. Те кто призывает к этническим чисткам сами или преступники или психопаты.
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12 час.
Неизвестно Неизвестно
В нашей стране каждый человек имеет право принадлежать к любой религии или быть атеистом это не должно стать проблемой
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12 час.
тн
татьяна неструева
ты просто дура . какие чистки .выдворять коленом под зад граждан других стран
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10 час.
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