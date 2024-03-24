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Кадыров пообещал короткий разговор подстрекателям к этническим чисткам

Кадыров пообещал короткий разговор подстрекателям к этническим чисткам

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал короткий разговор подстрекателям к этническим чисткам.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Я согласна с Кадыровым. Этнические чистки преступность не искоренят и принесут много зла на многие годы. Те кто призывает к этническим чисткам сами или преступники или психопаты.
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12 час.
Неизвестно Неизвестно
В нашей стране каждый человек имеет право принадлежать к любой религии или быть атеистом это не должно стать проблемой
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12 час.
тн
татьяна неструева
ты просто дура .  какие  чистки  .выдворять  коленом под зад  граждан других  стран
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10 час.

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