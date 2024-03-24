Кадыров пообещал короткий разговор подстрекателям к этническим чисткам

Татьяна Бушмелева Я согласна с Кадыровым. Этнические чистки преступность не искоренят и принесут много зла на многие годы. Те кто призывает к этническим чисткам сами или преступники или психопаты.

Неизвестно Неизвестно В нашей стране каждый человек имеет право принадлежать к любой религии или быть атеистом это не должно стать проблемой