Доля доллара США в международных расчетах по SWIFT установила новый рекорд!

Межбанковская система SWIFT (Бельгия) сообщила, что за декабрь 2024 года доля долларов США в международных расчётах достигла исторического максимума и на такие международные расчёты пришлось почти 50% от всех проведенных SWIFT в декабре платежей.
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