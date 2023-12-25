Алтай оказался почти в конце "жизненного" рейтинга регионов РФ по итогам 2023 года

В исследовании оценивали качество жизни, материальное благополучие населения, социально-экономическое положение Алтайский край занял 63-е место из 85 (новые территории не оцениваются из-за отсутствия данных) в рейтинге регионов России по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости.