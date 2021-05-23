Прямая трансляция Летнего Молочного Саммита пройдет 24 мая

В первой части Летнего Молочного Саммита выступят: Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка (DIA) с темой «Глобальные сдвиги в современном обществе и их влияние на развитие молочной и пищевой индустрии» Пьеркристиано Браззале, президент Международной молочной федерации (IDF), который расскажет о современных вызовах перед лицом молочной индустрии Лукаш Выжыковски, генеральный директор международной аналитической сети IFCN представит доклад на тему «Молочная Индустрия в горизонте до 2030 года» Кевин Беллами, Руководитель сектора исследований глобального молочного рынка Rabobank расскажет об «Угрозах и возможностях для молочной индустрии» Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь с темой доклада «Белорусская молочная индустрия в 2020-2025 гг».