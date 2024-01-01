Крым получил четыре тысячи доз вакцины против кори

Чтобы предупредить распространение кори Крым получил 4420 доз комбинированной вакцины. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, кроме того, препарат будет использоваться для профилактики паротита и краснухи у детей.
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