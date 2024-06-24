ПОСЛЕ СЕВАСТОПОЛЯ НАЗВАН АДРЕС УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ. ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО

Нелюди из ВСУ "поздравили" нас со светлым праздником Троицы. В воскресенье средь бела дня они нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снабжёнными (в нарушение всех конвенций) кассетными боеголовками.
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