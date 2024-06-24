Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Со многими комментами согласен,что главный оптимизатор медицины,бывший министр здравоохранения Голикова,чтобы содержа...Гиппократы из киш...
  • Анатолий протасевич
    доколе  мы будем терпетьвыходки америкосов -как только засеки дрон   сразу же нужно уничтожать -А ТО боимся -нужно де...ПОСЛЕ СЕВАСТОПОЛЯ...
  • Vasily Golov
    Баррель уже высказался про Грузию.Не видать ей Евросоюза.Может возьмем Грузию в БРИКС.На первый случай.Рядом,газопров...Братскому союзу Р...

ПОСЛЕ СЕВАСТОПОЛЯ НАЗВАН АДРЕС УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ. ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО

ПОСЛЕ СЕВАСТОПОЛЯ НАЗВАН АДРЕС УДАРА ВОЗМЕЗДИЯ. ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО

Нелюди из ВСУ "поздравили" нас со светлым праздником Троицы. В воскресенье средь бела дня они нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снабжёнными (в нарушение всех конвенций) кассетными боеголовками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Если это не договорняк.
Ответить
1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
Ответить
22 мин.
Анатолий протасевич
доколе  мы будем терпетьвыходки америкосов -как только засеки дрон   сразу же нужно уничтожать -А ТО боимся -нужно действовать как в израиле- до балды мнение иностранцев.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх