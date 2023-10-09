Михаил Мишустин поручил Минэнерго контролировать ценообразование на рынке топлива. Этим вопросом также должен заняться вице-премьер Александр Новак, сказал глава правительства на совещании с заместителями.
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