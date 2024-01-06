Джеймс Ганн хочет, чтобы Марго Робби вернулась в DC в роли Харли Квинн Генерал...

Джеймс Ганн хочет, чтобы Марго Робби вернулась в DC в роли Харли КвиннГенеральный директор DC Studios Джеймс Ганн хочет, чтобы Марго Робби вернулась во франшизу в образе легендарной Харли Квинн или совсем другого персонажа.