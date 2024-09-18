Золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах

С окончанием лета в Нижегородской области заметно вырос интерес к местным санаториям. Об этом свидетельствуют данные по изменению дата‑трафика на сайты региональных здравниц, который в августе увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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