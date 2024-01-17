В Башкирии после приговора экоактивисту произошли столкновения с силовиками

Во время проведения народного схода в Башкирии в поддержку экоактивиста Фаиля Алчинова (Алсынова) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начались столкновения с сотрудниками Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии