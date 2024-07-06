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Три человека пострадали при обрушении КНС-4 в Волгограде

Три человека пострадали при обрушении КНС-4 в Волгограде

Сильный взрыв на насосной станции в Волгограде спровоцировал обрушение несущих конструкций. Пострадали три человека, сообщил Telegram-канал ресурсоснабжающих компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

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